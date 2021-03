Calciomercato Milan – Corsa a cinque per Belotti: le ultime | News

Calciomercato Milan: Belotti si allontana dalla Mole

Andrea Belotti, attaccante del Torino, sarà protagonista del prossimo calciomercato estivo. Ed il Milan è uno di quei club in lizza per metterlo sotto contratto. Questo, in sintesi, il pensiero del quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Belotti, classe 1993, è il bomber dei granata dal 2015: in sei stagioni (non ancora complete) finora disputate con il Toro, il ‘Gallo‘ ha segnato ben 103 gol in 215 gare, imponendosi all’attenzione del grande pubblico come uno dei centravanti italiani più forti.

Sotto contratto con il club presieduto da Urbano Cairo fino al 30 giugno 2022, Belotti non dovrebbe rinnovare il proprio accordo con la società piemontese. Questo perché, da un lato, lui vuole misurarsi con palcoscenici più importanti della lotta salvezza. Dall’altro, perché il Torino, di fatto, non gli ha fatto pervenire alcuna offerta degna di nota per il rinnovo.

Cessione in estate, quindi, o via a parametro zero tra poco più di un anno. Queste sembrano essere le strade tracciate per l’attaccante della Nazionale Italiana. Lui preferirebbe la prima opzione. Sulle tracce del numero 9 del Torino, oltre al Milan (squadra di cui è tifoso e che lo cerca dal 2017), anche Inter, Napoli, Roma ed Atlético Madrid. Intanto domani è tempo di Manchester United-Milan. Ecco la nostra esclusiva con i segreti della squadra inglese.