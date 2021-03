ESCLUSIVA – Bajkowski: “Milan, il peggior avversario per il Manchester United”

Verso Manchester United-Milan: parola a Simon Bajkowski

di Alessandro Schiavone

Domani pomeriggio, alle ore 18:55, si disputerà Manchester United-Milan, gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League, ad ‘Old Trafford‘. Per parlare del match tra ‘Red Devils‘ e rossoneri abbiamo intervistato, in esclusiva, il giornalista sportivo Simon Bajkowski del ‘Manchester Evening News‘. Ecco le sue dichiarazioni

Su chi è favorito il passaggio del turno: “Credo che il Manchester United debba essere considerato favorito. Perché è la seconda potenza in Premier League, che è un campionato più competitivo della Serie A. Poi i ‘Red Devils‘ hanno anche meno giocatori infortunati rispetto al Milan che dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimović, Hakan Çalhanoğlu e Ismaël Bennacer. Vincendo il derby domenica scorsa il Manchester United ha fatto un bel passo in avanti nella lotta per un posto tra le prime quattro. Che, come noto, garantisce la qualificazione alla prossima Champions League. Ma Ole Gunnar Solskjær deve comunque arrivare il più lontano possibile in ogni competizione. Deve farlo se vuole dimostrare di essere l’allenatore giusto per il futuro dello United”.

Su qual è stata la reazione dei tifosi del Manchester United dopo il sorteggio che gli ha accoppiati al Milan: “Tra le squadre rimaste in Europa League il Milan sulla carta è sicuramente la seconda squadra più forte. Quindi credo che sarebbe stato meglio per il Manchester United evitare di affrontare i rossoneri cosi presto. Il Milan è il peggior avversario che potessero affrontare”.

Sulla forza del Milan: “Tutti i tifosi dello United conoscono il prestigio del Milan. E il fatto che i rossoneri siano in corsa per qualificarsi alla prossima Champions League dimostra che è una squadra pericolosa. Detto questo, l’obiettivo dello United è di vincere questa competizione. Con tutti quei giocatori indisponibili la squadra di Stefano Pioli è sicuramente meno forte di quello che avrebbe potuto essere”.

Su quali sono stati i veri motivi del declino del Manchester United negli ultimi anni: “Lo United ha impiegato tanti anni a voltare pagina dopo la partenza di Sir Alex Ferguson (2013, n.d.r.) che era un fenomeno in tutto quello che faceva. Negli anni successivi il club ha poi avuto delle difficoltà a scegliere l’allenatore giusto e spesso sono arrivati giocatori sbagliati che non erano adatti a quel tipo di allenatori. E infine lo United non ha mai trovato una vera identità nel post-Ferguson. Sotto la guida di Solskjær stava ritrovando un’identità precisa, comprando giovani talenti britannici, ma nelle ultime finestre di mercato sono arrivati Odion Ighalo e Edinson Cavani al fotofinish. È inutile nasconderlo, non hanno una strategia di mercato coerente a lungo termine”.

Sulle possibilità che il Manchester United vinca la Premier League: “Nonostante la vittoria contro la capolista Manchester City lo United è ormai fuori dalla lotta per il titolo. Non solo ci vorrebbe un crollo importante da parte del City ma lo United dovrebbe anche approfittare di eventuali passi falsi, ciò che non sono mai stati capaci di fare con Solskjær”.

Su quali sono i punti deboli dei ‘Red Devils’: “Durante la stagione lo United ha avuto problemi sia in difesa che in attacco. La coppia difensiva Harry Maguire-Victor Lindelöf non ha sempre fornito prove convincenti e non è molto affidabile mentre Eric Bailly ha avuto molti problemi fisici. Inoltre, Anthony Martial ha delle difficoltà a gestire la pressione che è inevitabile quando sei il centravanti titolare del Manchester United e sulla fascia destra hanno problemi simili. Bruno Fernandes è una macchina da goal e Scott McTominay sta facendo una grande stagione ma l’assenza di Paul Pogba negli ultimi mesi è stata una tegola non da poco per la squadra”.

Sull’umore del Manchester United in vista della gara contro il Milan: “L’umore nel camp è alle stelle dopo la vittoria nel derby. Ora hanno meno pressione in campionato e possono concentrarsi sul Europa League e sulla partita di F.A. Cup contro il Leicester il prossimo weekend. L’obiettivo è di vincere un trofeo in una stagione dove sono migliorati tantissimo, anche per dimostrare che il progetto con Solskjær sta andando nella giusta direzione. Ma il club sa benissimo che sarà una sfida complicatissima contro un grande avversario”.

Sull’assenza di Ibrahimović nelle fila del Milan: “In fase difensiva per lo United sarà senza dubbio un vantaggio non dover affrontare uno con la sua classe e con la sua esperienza nelle grandi partite. Ma è un peccato che non ci sia perché la partita sarà sicuramente più povera senza di lui. E Zlatan avrebbe sicuramente ricevuto un’accoglienza fantastica ad ‘Old Trafford‘, sopratutto se ci fossero stati i tifosi”. Intanto il Milan vuole comprare l’erede di Messi! Vai alla news >>>