Calciomercato Milan – Diavolo sull’erede di Messi! Le ultime | News

Calciomercato Milan: il nuovo Messi in maglia rossonera?

Quello che, da tutti, viene definito come l’erede di Lionel Messi, può finire al Milan nel prossimo calciomercato estivo. Lo ha rivelato, nelle scorse ore, ‘Goal.com‘, spiegando come il club di Via Aldo Rossi sia finito sulle tracce di Luka Romero, trequartista del Mallorca.

Classe 2004, nato a Durango, in Messico, Romero ha però scelto la Nazionale argentina e, come il suo più illustre collega, è in possesso anche del passaporto spagnolo. Romero è un talento naturale che sta bruciando qualsiasi tappa. Per esempio, è il debuttante nella Liga spagnola più giovane di sempre: ha fatto il suo esordio a 15 anni e 219 giorni in occasione di Real Madrid-Mallorca 2-0 disputatasi al ‘Santiago Bernabéu‘ lo scorso 24 giugno 2020.

Anche dopo la retrocessione della squadra delle Baleari in Segunda División, Romero ha continuato, finora, a mostrare tutta la sua classe. Ed attirando, di conseguenza, le attenzioni degli osservatori di calciomercato. Il Milan, per il ‘nuovo Messi’, è entrato in competizione con Inter, Juventus e Napoli. Il ragazzo è paragonato alla ‘Pulce‘ di Rosario per caratteristiche fisiche (è alto 165 centimetri) e tecniche (trequartista mancino veloce ed abile nel dribbling).

Il Mallorca sta cercando di far firmare al ragazzo un contratto da professionista. L’attuale accordo di Romero con il club rossonero scadrà il 30 giugno 2023 ma, non essendo un ‘contratto pro’, può andare via praticamente a costo zero. Ed il Diavolo, con i suoi scout, osserva bene la situazione prima di affondare, eventualmente, il colpo. Secondo ‘Goal.com‘, il giocatore vorrebbe proseguire la propria crescita a Mallorca prima di spiccare il volo verso altro lidi.

Vedremo se sarà fatta la sua volontà oppure se qualcosa cambierà in questi mesi che ci separano dalla prossima sessione di trattative. Intanto il Milan pensa ad un doppio, grande colpo per il suo attacco >>>