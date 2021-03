Milan, ufficiale la squalifica di Rebic. La decisione del Giudice Sportivo

Milan, arriva la decisione su Rebic

E’ arrivata la decisione del Giudice Sportivo su Ante Rebic. L’attaccante del Milan è stato espulso nella partita contro il Napoli. L’ex Fiorentina ha insultato l’arbitro Fabrizio Pasqua, che ha estratto il loro diretto, con Rebic che è uscito dal campo senza protestare, evidentemente consapevole di averla fatta grossa.

Il croato ha preso due giornate di squalifica e dunque salterà le due prossime giornate in Serie A contro Fiorentina e Sampdoria. Come si legge nel comunicato: “Due giornate per Ante Rebic per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose”. Continua dunque l’emergenza per Stefano Pioli, che deve già far conte di diverse defezioni in attacco. Intanto Albertini stupisce: “Milan, credi allo scudetto. L’Inter…”