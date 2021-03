TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 10 marzo 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 10 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, dà logicamente ampio risalto alla Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri salutano la Champions League agli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo. Contro il Porto, all’Allianz Stadium, finisce 3-2 (doppietta di Federico Chiesa) ma non è sufficiente per passare il turno.

Si parla, quindi, del rinnovo di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma con il Milan: il portiere dà la priorità alla permanenza in rossonero, ma si valuta l’idea di firmare per una sola stagione. Problemi per un rinnovo del contratto anche in casa Torino: non ci sono, al momento, negoziati per la conferma di Andrea Belotti in granata.

Infine, spazio all'Inter ed alla solidità della squadra di Antonio Conte in difesa.