Calciomercato Milan – Donnarumma, rinnovo in stallo: le ultime / News

Donnarumma, le ultime sul rinnovo

In attesa di finire questa esaltante stagione, il Milan continua a lavorare per ottenere i rinnovi dei giocatori in scadenza e, tra questi, c’è anche Gianluigi Donnarumma. I colloqui tra Paolo Maldini e il portiere classe 1999 continuano a essere serratissimi, ma la svolta tanto attesa non è ancora arrivata e non sembra nemmeno essere vicina. Le soluzioni, secondo quanto riferisce Sky, al momento sono due: la prima consiste in un rinnovo biennale; la seconda in un rinnovo annuale, per continuare a parlare, ma con più calma.

L’offerta del Milan è di 7 milioni netti, uno in più rispetto a prima (ovvero quello che libererà Antonio Donnarumma, suo fratello classe 1990, anche lui in scadenza e destinato a lasciare), ma non basta. La richiesta è più alta e Raiola si sta guardando intorno per capire se altri club potrebbero offrire di più. La volontà di Gigio, però, come noto è chiarissima: restare al Milan. Per ora è fase di stallo, ma presto si saprà di più. Intanto Maldini sogna anche il doppio colpo Aguero e Gabriel Jesus >>>