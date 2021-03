Calciomercato Milan – Aguero e Gabriel Jesus, affari possibili / News

Aguero e Gabriel Jesus: il Milan sogna in grande sul calciomercato

Una stagione da completare nel migliore dei modi per il Milan, con l’obiettivo di tornare in Champions League, ma continuando a sognare in grande, con la consapevolezza che poi bisognerà intervenire sul calciomercato. In caso di partecipazione alla prossima Champions bisognerà presentarsi con una squadra di alto livello. L’obiettivo è evitare di fare da comparse, come successo ad altre squadre italiane. Paolo Maldini è consapevole di dover rinforzare la squadra in vari reparti, tra cui l’attacco.

Per competere ad alti livelli in Europa serve un attacco di primissimo livello e Zlatan Ibrahimovic è l’unico in grado di reggere quel livello. Lo svedese classe 1981, però, non può essere il solo in rosa, anche perché non dà abbastanza garanzie fisiche. Il suo rinnovo non dovrebbe essere in discussione, ma l’obiettivo è affiancargli un altro grande attaccante, anche perché il croato Mario Mandzukic, classe 1986, non sta convincendo.

Serve un grande bomber europeo e l’occasione è ghiottissima: Sergio Aguero, attaccante del Manchester City, è in scadenza di contratto e non rinnoverà. L’argentino lascerà i citizens a fine stagione, dopo aver giocato pochissimo quest’anno, e se il Milan dovesse centrare la qualificazione in Champions e dovesse presentarsi con un progetto importante, allora l’affare a costo zero potrebbe essere davvero fattibile. Anche se lo stipendio da 13 milioni dovrebbe essere ridotto sensibilmente. D’altronde, Aguero è un classe 1988. Di conseguenza ha ancora tanti anni di carriera davanti e ha quell’esperienza che servirebbe al Milan anche per il dopo Ibrahimovic.

Al suo posto, la squadra di Manchester avrebbe deciso di investire tutto su Erling Haaland, giovane attaccante classe 2000 del Borussia Dortmund, che ha una clausola da soli 75 milioni. Una decisione che, però, potrebbe portare dello scontento in Gabriel Jesus, brasiliano classe 1997, che non vorrebbe essere messo in secondo piano. Il Milan potrebbe farci un pensierino, ma servirebbero almeno 60 milioni. In rossonero potrebbe fare l’esterno e rappresentare dunque il profilo che da tempo sta cercando Maldini. Per ora solo idee, ma il prossimo mercato del Milan si preannuncia molto interessante. Intanto, sembra esserci pronto un derby di mercato >>>