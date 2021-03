Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (10/03/2021)

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola apre, in prima pagina, con l’eliminazione della Juventus dalla Champions League. Bianconeri fuori agli ottavi di finale nonostante il 3-2 maturato nei tempi supplementari all’Allianz Stadium contro il Porto. Quindi, si parla del gran momento dell’Inter di Antonio Conte, prima in classifica in Serie A e diventata un fortino. Non subisce quasi mai gol, come le squadre che furono allenate da Helenio Herrera, Giovanni Trapattoni e José Mourinho. Dunque, uno sguardo sul Milan, domani impegnato ad ‘Old Trafford‘ contro il Manchester United per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, e sul suo portiere, Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma.

