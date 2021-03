Manchester United-Milan, Dalot: “Giustissimo e meritato il gol alla fine”

Manchester United-Milan, le dichiarazioni di Dalot nel post-partita

Diogo Dalot, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Manchester United-Milan, gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Ecco le sue dichiarazioni.

“Credo che è giustissimo. Abbiamo meritato il gol alla fine, abbiamo fatto una gran partita oggi. Per me un’occasione speciale, non posso mentire. Ho avuto bei momenti con il Manchester United. Oggi però difendo i colori del Milan“, ha detto Dalot.

“Abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo meritato il gol ed il pareggio. La prossima partita però inizierà da 0-0. Dobbiamo fare quanto fatto oggi ed anche di più. Solo così potremo vincere”. Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri >>>