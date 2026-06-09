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Milan Top News: Rangnick e Glasner aspettano il sì, rivoluzione DS e Maignan può partire

Le notizie più importanti (Top News) sul Milan nella mattina di oggi, martedì 9 giugno 2026
Milan, le Top News di oggi, martedì 9 giugno 2026: le attese di Ralf Rangnick e Oliver Glasner, i candidati come direttore sportivo, il calciomercato e le possibili cessioni eccellenti in casa rossonera
Daniele Triolo Redattore 

La mattinata di questo martedì 9 giugno 2026 segna un punto di svolta cruciale per il futuro del Milan. Le edizioni dei quotidiani e le indiscrezioni raccolte da PianetaMilan.it delineano un quadro in fortissima evoluzione, con la proprietà RedBird chiamata a sciogliere gli ultimi nodi. Dall'assetto societario alle mosse di mercato, sia in entrata che in uscita, l'organigramma rossonero si appresta a subire una rivoluzione epocale. Ecco il punto completo sulle notizie più importanti del mattino.

1. Organigramma e panchina: Rangnick e Glasner aspettano Cardinale

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Il focus principale della dirigenza resta la definizione della leadership tecnica. Le trattative per i profili d'oltrealpe sono entrate nella fase dei verdetti definitivi:

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  • Ralf Rangnick: il manager tedesco attende una risposta ufficiale da parte di Gerry Cardinale in merito alla sua richiesta di ottenere i pieni poteri decisionali per assumere il controllo totale dell'area tecnica.

  • Oliver Glasner: l'allenatore austriaco, fresco vincitore della Conference League, è in costante attesa della chiamata formale per firmare il contratto. La sua candidatura resta solidissima: Glasner può sbarcare sulla panchina del Milan anche in caso di mancato accordo con Rangnick.

    • 2. Il nodo direttore sportivo: una poltrona a trazione tedesca

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    Qualunque sia la combinazione definitiva al vertice, la certezza delle ultime ore è che il prossimo direttore sportivo del Milan parlerà la lingua tedesca per facilitare la comunicazione all'interno del nuovo corso. I profili al vaglio sono quattro:

  • Johannes Spors: candidato naturale in caso di fumata bianca con Rangnick, con cui vanta un feeling storico.

  • Christoph Freund e Marcel Schäfer: le due precise indicazioni fornite da Oliver Glasner alla proprietà rossonera.

  • Devin Özek: l'alternativa emergente, reduce dall'esperienza al Fenerbahçe, con cui la dirigenza ha già avviato i primi contatti esplorativi nelle ultime ore.

    • 3. Calciomercato: i due scenari per l'attacco e la difesa

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    Le strategie per la campagna acquisti estiva sono strettamente subordinate alle nomine dei tesserati sopra citati, delineando due strade ben distinte:

  • Scenario Rangnick-Glasner: qualora si concretizzasse lo sbarco del tandem al completo, il primo obiettivo per la difesa diventerebbe Andreas Christensen, centrale in scadenza dal Barcellona.

  • Scenario solo Glasner: se l'austriaco dovesse arrivare senza il supporto del DT, i fari si accenderebbero immediatamente su Jean-Philippe Mateta, pupillo del tecnico al Crystal Palace, individuato come il perfetto centravanti titolare.

    • 4. Fronte cessioni: Maignan e Loftus-Cheek si uniscono a Leão

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    La ricostruzione rossonera richiederà inevitabilmente importanti sacrifici economici e di spogliatoio. La lista dei partenti si allunga significativamente rispetto ai giorni scorsi:

  • I big in uscita: non c'è soltanto Rafael Leão tra i giocatori destinati a salutare via Aldo Rossi. Anche Ruben Loftus-Cheek (seguito da club turchi e arabi) e il portiere Mike Maignan (scontento dopo l'addio della vecchia gestione) figurano tra i potenziali partenti.

  • I sostituti tra i pali: nel caso in cui si materializzasse l'addio del portiere francese, i radar del Milan sono pronti a focalizzarsi su tre profili: gli italiani Marco Carnesecchi ed Elia Caprile (fondamentali anche in ottica liste UEFA) e il giovane talento tedesco Noah Atubolu, vecchio pallino del club.

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