2. Il nodo direttore sportivo: una poltrona a trazione tedesca—
Qualunque sia la combinazione definitiva al vertice, la certezza delle ultime ore è che il prossimo direttore sportivo del Milan parlerà la lingua tedesca per facilitare la comunicazione all'interno del nuovo corso. I profili al vaglio sono quattro:
3. Calciomercato: i due scenari per l'attacco e la difesa—
Le strategie per la campagna acquisti estiva sono strettamente subordinate alle nomine dei tesserati sopra citati, delineando due strade ben distinte:
4. Fronte cessioni: Maignan e Loftus-Cheek si uniscono a Leão—
La ricostruzione rossonera richiederà inevitabilmente importanti sacrifici economici e di spogliatoio. La lista dei partenti si allunga significativamente rispetto ai giorni scorsi:
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