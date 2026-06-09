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Milan, dopo Leão anche Loftus-Cheek con le valigie in mano: l’annuncio camuffa l’addio imminente

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista AC Milan, può lasciare i rossoneri nel calciomercato estivo 2026
Calciomercato, il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek pronto a lasciare il Milan dopo tre stagioni. Il Corriere dello Sport lo inserisce tra i cedibili: su di lui Beşiktaş e Arabia. I dettagli in questo articolo
Daniele Triolo Redattore 

Con il totale azzeramento della dirigenza e dell'area tecnica del Milan, avvenuto lo scorso 25 maggio per volere del proprietario Gerry Cardinale, la definizione delle strategie di mercato vive una fase di inevitabile attesa. Sebbene la nomina dei sostituti tardi ad arrivare, rendendo prematuro ogni discorso sugli acquisti, la nuova dirigenza rossonera dovrà insediarsi a giorni con una priorità assoluta: risolvere i nodi legati ai calciatori in uscita.

Tra i profili con le valigie in mano spicca il nome di Rafael Leão, che ha già manifestato pubblicamente per due volte la volontà di cercare una nuova sfida in un altro campionato. Ma il portoghese non è l'unico big pronto a salutare Milanello. Anche Ruben Loftus-Cheek appare ormai destinato a fare i bagagli, nonostante le dichiarazioni di facciata rilasciate nelle scorse ore ai microfoni di Sky Sports UK:

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«Il mio futuro? Al momento non posso dire molto. Mi sto prendendo del tempo per rilassarmi e godermi le vacanze con la mia famiglia».

Le tre stagioni di Loftus-Cheek al Milan: il bilancio tra luci e ombre

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Secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista inglese classe 1996 figura nella lista dei partenti. Arrivato nell'estate 2023 per circa 24,5 milioni di euro (bonus inclusi) per volere dell'ex DT Geoffrey Moncada – convinto di poterne fare un upgrade rispetto a Sandro Tonali, ceduto al Newcastle – il suo triennio in rossonero è stato caratterizzato da troppe ombre. Il bilancio complessivo recita:

  • Presenze totali: 100 apparizioni tonde in maglia rossonera.

  • Bottino realizzativo: 13 gol e 4 assist complessivi.

  • L'anno d'oro (2023/24): 10 gol in 40 partite nel ruolo di trequartista tattico nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

  • Il declino successivo: due stagioni condizionate da continui infortuni, numerose assenze e una lunga serie di prestazioni ampiamente sotto la sufficienza.

    • Calciomercato Milan: le possibili tre destinazioni per l'inglese

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    La volontà primaria del calciatore ex Chelsea sarebbe quella di fare ritorno in Premier League. Ma al momento i mercati più caldi si muovono su altre rotte geografiche. La situazione attuale delle trattative evidenzia tre strade:

  • Premier League: rimane lo scenario preferito dal giocatore, ma l'unico movimento concreto risale a un timido sondaggio esplorativo effettuato dall'Aston Villa durante la scorsa sessione invernale di gennaio.

  • Super Lig turca: sul centrocampista si registra il forte interesse del Beşiktaş, club che ha appena affidato la propria guida tecnica a Vincenzo Italiano.

  • Saudi Pro League: i club della penisola araba monitorano la situazione, pronti a garantire al Milan e al calciatore un'operazione economicamente vantaggiosa.

    • Le prossime settimane - con l'insediamento definitivo dei nuovi dirigenti e del nuovo allenatore - stabiliranno la quadratura finanziaria dell'addio. Ma la storia tra il Milan e l'inglese è ormai arrivata ai titoli di coda.

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