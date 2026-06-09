Secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista inglese classe 1996 figura nella lista dei partenti. Arrivato nell'estate 2023 per circa 24,5 milioni di euro (bonus inclusi) per volere dell'ex DT Geoffrey Moncada – convinto di poterne fare un upgrade rispetto a Sandro Tonali, ceduto al Newcastle – il suo triennio in rossonero è stato caratterizzato da troppe ombre. Il bilancio complessivo recita:

La volontà primaria del calciatore ex Chelsea sarebbe quella di fare ritorno in Premier League. Ma al momento i mercati più caldi si muovono su altre rotte geografiche. La situazione attuale delle trattative evidenzia tre strade:

Le prossime settimane - con l'insediamento definitivo dei nuovi dirigenti e del nuovo allenatore - stabiliranno la quadratura finanziaria dell'addio. Ma la storia tra il Milan e l'inglese è ormai arrivata ai titoli di coda.