Milan, Loftus-Cheek sul futuro—
Loftus-Cheek ha iniziato l'intervista rispondendo a una domanda sul suo futuro. Di seguito, la sua risposta.
“Non posso dire molto per ora. Per adesso mi sto rilassando e mi sto godendo le vacanze. Trascorro del tempo con la mia famiglia”.
Loftus-Cheek elogia Ederson—
Successivamente, il centrocampista inglese ha speso belle parole per Ederson, centrocampista tedesco appena acquistato dal Manchester United, che lo ha prelevato dall'Atalanta per 40 milioni di euro + 5 di bonus.
"Le partite in cui abbiamo giocato contro mi sono reso conto di quanto sia fisicamente. È veloce, intenso, bravo con la palla tra i piedi. È un buon acquisto per il Manchester United”.
Le parole per Tuchel e per la Nazionale—
Infine, Loftus-Cheek ha mostrato la propria vicinanza alla Nazionale inglese, nonostante la scelta di Thomas Tuchel, che ha scelto di non convocare il centrocampista del Milan.
“Hanno la qualità per fare bene. Tuchel è un bravo allenatore. Se pensa che questa sia la squadra migliore da portare al Mondiale noi possiamo solo sostenerli”.
Rinnovo o cessione: quale futuro per Loftus-Cheek—
In questo momento, il futuro di tanti giocatori del Milan è incerto. Loftus-Cheek è uno dei calciatori che fa parte di questa cerchia: qualche mese fa erano iniziate le trattative per il rinnovo, ma la mancata qualificazione in Champions League e il licenziamento in massa del Board societario ha cambiato le carte in tavola. Il suo contratto andrà in scadenza nel 2027, al termine della prossima cessione. Una cessione in estate, in questo senso, permetterebbe al club di non perdere il giocatore a zero e di generare una minima plusvalenza. Sulle sue tracce, si stanno muovendo alcuni club di Premier League e il centrocampista non disprezzerebbe un ritorno in Inghilterra. Tanto di tutto questo passerà dal nuovo direttore sportivo e dal nuovo allenatore, che saranno chiamati a prendere una scelta anche sul futuro di Loftus-Cheek.
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