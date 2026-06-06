Rinnovo o cessione: quale futuro per Loftus-Cheek

In questo momento, il futuro di tanti giocatori del Milan è incerto. Loftus-Cheek è uno dei calciatori che fa parte di questa cerchia: qualche mese fa erano iniziate le trattative per il rinnovo, ma la mancata qualificazione in Champions League e il licenziamento in massa del Board societario ha cambiato le carte in tavola. Il suo contratto andrà in scadenza nel 2027, al termine della prossima cessione. Una cessione in estate, in questo senso, permetterebbe al club di non perdere il giocatore a zero e di generare una minima plusvalenza. Sulle sue tracce, si stanno muovendo alcuni club di Premier League e il centrocampista non disprezzerebbe un ritorno in Inghilterra. Tanto di tutto questo passerà dal nuovo direttore sportivo e dal nuovo allenatore, che saranno chiamati a prendere una scelta anche sul futuro di Loftus-Cheek.