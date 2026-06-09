Il difensore danese, classe 1996 con un passato di spessore tra Borussia Mönchengladbach e Chelsea, si trova attualmente in una situazione contrattuale particolare. Il suo accordo con il Barcellona scadrà ufficialmente tra tre settimane, il prossimo 30 giugno. Nonostante sul tavolo ci siano trattative avviate con i blaugrana per un rinnovo biennale, il centrale non ha ancora apposto la propria firma. Un inserimento tempestivo del Milan potrebbe cambiare radicalmente le carte in tavola.
I numeri della stagione e il nodo della tenuta fisica—
L'ultima annata in Catalogna è stata particolarmente complessa per il danese, che ha trovato pochissimo spazio. Il Milan rappresenta per lui la perfetta opportunità di rilancio, ma l'operazione poggia su una scommessa legata alla sua tenuta fisica. Il bilancio clinico e statistico della sua recente stagione recita:
L'affare Christensen si configura come un autentico colpo da novanta a costo zero per il Milan, a una condizione imprescindibile: il centrale danese dovrà superare a pieni voti i test medici e dimostrare di aver superato definitivamente i problemi fisici per ritrovare la forma migliore sotto la guida atletica dello staff di Oliver Glasner.
© RIPRODUZIONE RISERVATA