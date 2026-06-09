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Milan a Rangnick e Glasner? Per la difesa spunta il nome di Christensen: i dettagli

Andreas Christensen, difensore della Danimarca, è un obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate 2026
Calciomercato, il Milan punta Andreas Christensen a zero. Il danese è in scadenza il 30 giugno con il Barcellona. Ecco tutti i dettagli sull'affare legato all'arrivo di Ralf Rangnick e Oliver Glasner tra dirigenza e panchina
Daniele Triolo Redattore 

Il conto alla rovescia è agli sgoccioli. Entro la fine di questa settimana il nuovo organigramma del Milan assumerà contorni definitivi. Le indiscrezioni più calde confermano come il binomio composto da Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico e Oliver Glasner sulla panchina rossonera si avvii a grandi passi verso l'ufficialità. Con la definizione della nuova area tecnica, la dirigenza è pronta a gettarsi a capofitto sulle prime grandi occasioni del calciomercato estivo.

Occasioni a parametro zero: dopo Alaba spunta Christensen

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Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'insediamento della coppia Rangnick-Glasner potrebbe sbloccare un'importante operazione a parametro zero. I radar di via Aldo Rossi non si limitano al nome dell'austriaco David Alaba – già accostato ai rossoneri nei giorni scorsi dalle colonne de La Gazzetta dello Sport – ma si estendono con decisione su un altro profilo d'élite europea: Andreas Christensen.

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Il difensore danese, classe 1996 con un passato di spessore tra Borussia Mönchengladbach e Chelsea, si trova attualmente in una situazione contrattuale particolare. Il suo accordo con il Barcellona scadrà ufficialmente tra tre settimane, il prossimo 30 giugno. Nonostante sul tavolo ci siano trattative avviate con i blaugrana per un rinnovo biennale, il centrale non ha ancora apposto la propria firma. Un inserimento tempestivo del Milan potrebbe cambiare radicalmente le carte in tavola.

I numeri della stagione e il nodo della tenuta fisica

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L'ultima annata in Catalogna è stata particolarmente complessa per il danese, che ha trovato pochissimo spazio. Il Milan rappresenta per lui la perfetta opportunità di rilancio, ma l'operazione poggia su una scommessa legata alla sua tenuta fisica. Il bilancio clinico e statistico della sua recente stagione recita:

  • Minutaggio ridotto: appena 543 minuti racimolati sul terreno di gioco.

  • Presenze complessive: 18 apparizioni totali suddivise tra Liga, Champions League e Coppa del Re.

  • Il calvario medico: un lungo stop forzato di ben 143 giorni (da fine dicembre a metà maggio).

  • Partite saltate: 32 match saltati complessivamente tra le file del Barcellona e gli impegni con la propria Nazionale.

    • L'affare Christensen si configura come un autentico colpo da novanta a costo zero per il Milan, a una condizione imprescindibile: il centrale danese dovrà superare a pieni voti i test medici e dimostrare di aver superato definitivamente i problemi fisici per ritrovare la forma migliore sotto la guida atletica dello staff di Oliver Glasner.

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