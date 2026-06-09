I colloqui strategici in casa Milan sono entrati nel vivo della pianificazione tattica. Nei recenti incontri con il proprietario di RedBird Gerry Cardinale, il top manager Massimo Calvelli e il Senior Advisor Zlatan Ibrahimović, il tecnico austriaco Oliver Glasner non si è limitato a illustrare la propria filosofia di gioco, ma ha tracciato le linee guida del prossimo calciomercato estivo rossonero. La priorità assoluta è l'acquisto di un nuovo centravanti titolare e l'allenatore ha già fatto un nome preciso.