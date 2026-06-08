Milan, le Top News della mattina di oggi, lunedì 8 giugno 2026: il binomio Ralf Rangnick-Oliver Glasner apre le porte al colpo David Alaba. Zlatan Ibrahimović resiste con Mauricio Pochettino. Sul mercato è caccia al nuovo Andriy Shevchenko

Le prossime settimane saranno cruciali per tracciare il destino a lungo termine del Milan. Le Top News raccolte per voi nella mattina di oggi, lunedì 8 giugno 2026, da PianetaMilan.it rivelano come la proprietà sia impegnata su più tavoli strategici, divisa tra la necessità di una profonda ristrutturazione aziendale e il bisogno impellente di innesti di spessore sul terreno di gioco.