PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, occhi sul nuovo gioiello dell’Est: ha già stregato mezza Europa a suon di gol

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, occhi sul nuovo gioiello dell’Est: ha già stregato mezza Europa a suon di gol

Matvii Ponomarenko, attaccante ucraino della Dinamo Kiev, interessa al Milan per il calciomercato estivo 2026
Calciomercato, il Milan sfida il Borussia Dortmund e il Lipsia per Matviy Ponomarenko, giovane bomber classe 2006 della Dinamo Kiev. Costo, cifre e dettagli del nuovo talento ucraino nel mirino dei rossoneri per la stagione 2026-2027
Daniele Triolo Redattore 

Sul fronte calciomercato, il Milan guarda con sempre maggiore insistenza ai talenti emergenti del calcio internazionale per avviare un nuovo ciclo vincente. L'ultimo nome finito sul taccuino degli scout rossoneri è quello di Matviy Ponomarenko, attaccante ucraino di vent'anni (classe 2006) di proprietà della Dinamo Kiev, considerato in patria uno dei profili più cristallini e futuribili della sua generazione.

I numeri da capogiro della stagione 2025/2026

—  

A catturare l'attenzione dei principali top club europei è stata l'incredibile continuità realizzativa mostrata dal giovane centravanti nell'ultimo campionato. Ponomarenko ha infatti disputato una stagione 2025/2026 da assoluto protagonista nel torneo domestico ucraino, mettendo a referto statistiche fuori dal comune per un calciatore della sua età:

LEGGI ANCHE

  • Reti segnate: 16 gol complessivi tra campionato, Coppa d'Ucraina e Conference League.

  • Presenze complessive: appena 23 apparizioni totali, di cui 15 in campionato.

  • Media realizzativa: quasi un gol a partita (0,70 reti per match).

    • A coronamento di un'annata straordinaria è arrivato anche il debutto ufficiale con la Nazionale maggiore ucraina, bagnato immediatamente da un gol all'esordio che ne ha consacrato lo status di astro nascente a livello internazionale.

    Valutazione di mercato e blindatura contrattuale

    —  

    Il Milan è consapevole che la trattativa con la Dinamo Kiev si preannuncia complessa. Il club ucraino ha blindato il proprio gioiello con un contratto a lungo termine valido fino al 31 dicembre 2028.

    Secondo le ultime quotazioni della piattaforma specializzata Transfermarkt, il valore di mercato attuale del cartellino di Ponomarenko si attesta intorno ai 12 milioni di euro. Si tratta di una cifra accessibile per le casse rossonere, ma destinata inevitabilmente a lievitare a causa della fortissima concorrenza internazionale che si sta scatenando attorno al giocatore.

    Asta internazionale: la concorrenza di Premier e Bundesliga

    —  

    Le prestazioni del bomber della Dinamo Kiev non hanno attirato solo le attenzioni dei dirigenti di Via Aldo Rossi. Il Milan si trova inserito in una vera e propria asta europea che vede coinvolti club storicamente maestri nella valorizzazione dei giovani talenti:

  • La pista tedesca: in prima fila ci sono le due grandi potenze dello scouting della Bundesliga, ovvero il Borussia Dortmund e il Lipsia, entrambe pronte a investire sulla fisicità e sulla tecnica del classe 2006.

  • L'insidia inglese: anche la Premier League si è mossa concretamente, con il Brentford che ha effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire i margini di manovra con l'entourage del calciatore.

    • Per il Milan, l'inserimento su Ponomarenko rappresenta una mossa lungimirante. Un profilo strutturato che potrebbe integrarsi alla perfezione nei meccanismi offensivi del nuovo corso rossonero. A patto, però, di anticipare i tempi della concorrenza prima dell'apertura ufficiale della sessione estiva.

    Leggi anche
    Calciomercato Milan, occhi puntati in Francia: diavolo interessato a Malanda
    Calciomercato Milan, la Lazio sogna Gimenez: la situazione

    © RIPRODUZIONE RISERVATA