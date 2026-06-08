A coronamento di un'annata straordinaria è arrivato anche il debutto ufficiale con la Nazionale maggiore ucraina, bagnato immediatamente da un gol all'esordio che ne ha consacrato lo status di astro nascente a livello internazionale.
Valutazione di mercato e blindatura contrattuale—
Il Milan è consapevole che la trattativa con la Dinamo Kiev si preannuncia complessa. Il club ucraino ha blindato il proprio gioiello con un contratto a lungo termine valido fino al 31 dicembre 2028.
Secondo le ultime quotazioni della piattaforma specializzata Transfermarkt, il valore di mercato attuale del cartellino di Ponomarenko si attesta intorno ai 12 milioni di euro. Si tratta di una cifra accessibile per le casse rossonere, ma destinata inevitabilmente a lievitare a causa della fortissima concorrenza internazionale che si sta scatenando attorno al giocatore.
Asta internazionale: la concorrenza di Premier e Bundesliga—
Le prestazioni del bomber della Dinamo Kiev non hanno attirato solo le attenzioni dei dirigenti di Via Aldo Rossi. Il Milan si trova inserito in una vera e propria asta europea che vede coinvolti club storicamente maestri nella valorizzazione dei giovani talenti:
Per il Milan, l'inserimento su Ponomarenko rappresenta una mossa lungimirante. Un profilo strutturato che potrebbe integrarsi alla perfezione nei meccanismi offensivi del nuovo corso rossonero. A patto, però, di anticipare i tempi della concorrenza prima dell'apertura ufficiale della sessione estiva.
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