Milan: nuove nomine nel Consiglio di Amministrazione durante l’Assemblea Ordinaria dei Soci

Nuove nomine nel Consiglio di Amministrazione del Milan, con David Castelblanco e Dominic Oliver Mitchell che entrano a far parte del board

In occasione dell'Assemblea ordinaria dei soci di Associazione Calcio Milan S.p.A. convocata per oggi, è stata confermata la nomina per cooptazione di David Castelblanco, attualmente Partner di RedBird Capital Partners, nella carica di Consigliere di AC Milan S.p.A e nominato Dominic Oliver Mitchell, di Elliott Investment Management, quale nuovo componente dello stesso Consiglio di Amministrazione, con effetto dalla data odierna.