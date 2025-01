Calciomercato Milan – Gli agenti di Pavlovic a Milano, un club tedesco interessato

Il mercato del Milan resta in fermento e, nelle ultime ore, è emersa una notizia che riguarda una potenziale cessione dalla squadra rossonera. Come riportato da Matteo Moretto sul suo profilo X, gli agenti di Strahinja Pavlović , difensore serbo classe 2001, sono stati avvistati a Milano. Il giocatore ha suscitato l’interesse di diversi club, con nuovi sondaggi arrivati nelle ultime ore.

La situazione

Tuttavia, una delle principali difficoltà sembra essere la formula di trasferimento. Il Milan, infatti, non è disposto ad accettare la soluzione del prestito, un’opzione che è stata proposta da diversi club nelle ultime ore. La notizia è stata confermata anche da Daniele Longo, che ha aggiunto come lo Stoccarda, club della Bundesliga, stia spingendo con forza per ottenere Pavlović in prestito, ma i rossoneri preferirebbero una cessione a titolo definitivo.