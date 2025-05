Boban: “Lottai con Maldini contro la proprietà per il bene del Milan. Poi …”

Zvonimir 'Zorro' Boban , ex centrocampista ed ex dirigente del Milan , ha parlato in esclusiva al canale 'YouTube' del giornalista sportivo Andrea Longoni, 'Milan Hello'.

Interpellato sul momento in cui si è accorto che qualcosa, all'interno del Milan, non andasse, Boban ha risposto così. "Dall'inizio. Già con Paolo Maldini quella volta a casa quando mi hanno raccontato l'idea di come funziona mi sono detto: 'Allora dobbiamo lottare contro la nostra proprietà per il bene del Milan'. E Paolo mi fa: 'Più o meno'. Non è che non sapessi prima di entrare che certe culture o certe non culture non sarebbero state un problema per noi nel nostro lavoro. L'ho accettata come una sfida molto grande, per me è finita presto ma rifarei tutto perché andava fatto".