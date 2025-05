Milan, Boban: “In società si sono inca**ati per una cosa. Maldini …”

Zvonimir 'Zorro' Boban , ex centrocampista ed ex dirigente del Milan , ha parlato in esclusiva al canale 'YouTube' del giornalista sportivo Andrea Longoni, 'Milan Hello'.

Sui ricordi che ha del 2019, quando è tornato al Milan, dove aveva giocato per nove stagioni (1992-2001), da dirigente, Boban ha detto: "Io lascio la FIFA, Paolo Maldini mi chiama quando Leonardo è andato via. Il mio lavoro alla FIFA era abbastanza completato, andava solo amministrato dopo che in tre anni abbiamo ripulito l'organizzazione. Paolo voleva andare via, gli dissi: 'Sei più tu Milan del Milan che c'è oggi, non puoi andare via'. Così sono partito per Milano, Paolo era incerto se restare o no, io ero felice di tornare nella società che amo profondamente".