Milan, Leao carico e deciso: l’arma in più per la finale di Coppa Italia

Chi gli sta vicino descrive un Leao concentrato ma animato da una voglia irrefrenabile di scendere in campo e lasciare il segno. Non è solo consapevole del suo talento cristallino, ma nutre una profonda fiducia nei confronti dei compagni. Il sogno di un gol decisivo nella finale di Roma è vivo e lo spinge a dare il massimo in ogni allenamento.

Anche il Bologna è ben consapevole del valore aggiunto che Leao rappresenta per il Milan. Con il portoghese in campo, la partita si trasforma, e i rossoneri faranno leva sulle sue giocate individuali per scardinare la difesa felsinea. Un compito arduo per la retroguardia guidata da Conceiçao, che potrebbe anche rivedere l'assetto tattico. Addio al 3-4-2-1 visto in campionato: con Leao dal primo minuto, il Milan potrebbe schierarsi con un più offensivo 4-3-3, con Pulisic e lo stesso Leao a supporto di una punta centrale tra Jovic e Gimenez. Il tecnico rossonero scioglierà le riserve nelle prossime ore.

Milan-Bologna, Leao cambia tutto: l'arma in più per Conceicao — La squalifica rimediata a Genova ha privato Leao della sfida contro il Bologna in campionato, ma gli ha concesso un prezioso periodo di riposo e la possibilità di preparare la finale nei minimi dettagli a Milanello. Il focus è sulla fascia sinistra del Bologna, dove potrebbe trovare ad attenderlo l'esperienza di Lorenzo De Silvestri, o assistere a un inedito duello con l'ex compagno Davide Calabria, passato al Bologna a gennaio dopo la rottura con la società rossonera. Un incrocio suggestivo tra due amici, ora avversari in una finale.

Oltre alla conquista del trofeo e alla qualificazione all'Europa League, Leao ha un altro obiettivo nel mirino: migliorare le sue statistiche personali in questa stagione. I numeri attuali, soprattutto in termini di gol, sono leggermente inferiori rispetto alle annate precedenti. Finora, in Serie A, ha collezionato dieci assist e otto reti, a cui si aggiungono tre assist e quattro gol tra Coppa Italia, Supercoppa e Champions League.

Il Bologna conosce bene le qualità atletiche e tecniche di Leao e potrebbe studiare contromisure specifiche per limitarne l'impatto. Tuttavia, Conceiçao ha tra le mani un'arma in più, un talento capace di cambiare le sorti di una partita con una singola giocata, e intende sfruttarlo appieno per conquistare la Coppa Italia. Il Milan si affida alla freschezza e alla determinazione del suo fuoriclasse portoghese per alzare un altro trofeo e continuare a scrivere la propria storia.