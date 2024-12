Il 2024 di Leao: segnali di definitiva consacrazione?

Le statistiche — Il suo rendimento in campionato e in Champions League è stato molto positivo, con numeri che parlano chiaro. Come riportato da Opta, Leao ha segnato ben 17 gol nel 2024, stabilendo il suo record personale di reti in un singolo anno solare da quando gioca al Milan. Un traguardo che lo consacra come uno dei migliori attaccanti della Serie A. Questi 17 gol sono arrivati tutti su azione, un dato che sottolinea la sua capacità di incidere direttamente nelle azioni di gioco, e nessun altro giocatore del campionato italiano ha fatto meglio di lui in questo periodo, a parimerito con Ademola Lookman.

La stagione 24-25, purtroppo, non è stata priva di sfide, ma Leao ha saputo rispondere da campione. In Serie A, ha disputato 13 partite, segnando 3 gol e fornendo 5 assist, contribuendo in maniera significativa al gioco offensivo del Milan. In Champions League, ha mostrato il suo valore anche sui palcoscenici europei: in 6 partite, ha segnato 2 gol e fornito 1 assist, confermandosi fondamentale nei match internazionali. Le sue prestazioni in Europa sono state una delle principali risorse per il Milan, che ha visto nel portoghese una delle sue punte di diamante.

Ma non è solo il numero delle reti a fare la differenza. Leao è tornato ad essere decisivo in momenti cruciali, come dimostrato dal suo gol nella vittoria contro la Stella Rossa in Champions League. Ogni sua azione in campo ha il sapore di una rivincita personale, una risposta a chi, dopo un periodo di appannamento, aveva messo in dubbio il suo valore. In particolare, la sua capacità di essere letale in contropiede e la sua esplosività sui grandi palcoscenici internazionali gli hanno permesso di guadagnarsi l’ammirazione di addetti ai lavori e tifosi.

Un traguardo speciale — Non solo in campo, ma anche fuori, Leao ha acquisito una leadership naturale, diventando un punto di riferimento per la squadra. Il 30 marzo 2024, durante la vittoria contro la Fiorentina, ha festeggiato una tappa importante della sua carriera: la 200ª presenza con la maglia rossonera. Questo traguardo non è solo un numero, ma il simbolo della crescita di un giocatore che, passo dopo passo, sta diventando uno dei fuoriclasse della Serie A e un punto fermo per il Milan.

Rafael Leao ha dimostrato nel 2024 di essere più di un semplice talento: è un leader, un goleador e un uomo di grande personalità. Dopo aver vissuto un periodo di appannamento, l’attaccante rossonero ha reagito alla grande, conquistando la scena con prestazioni decisamente al di sopra della media. Le 17 reti in tutte le competizioni, la fascia di capitano e la sua presenza decisiva sono il segno che, in questo 2024, Rafael Leao è finalmente diventato il protagonista che tutti aspettavano. Se riuscirà a mantenere questo livello, il 2025 potrebbe riservargli nuove e straordinarie soddisfazioni.