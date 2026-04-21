L'ex attaccante rossonero Alessandro Matri si è espresso sul futuro attacco del Milan tra i dubbi Leao-Pulisic e l'idea Lewandowski. Ecco le sue parole ai microfoni di 'DAZN'

Con la qualificazione alla Champions League vicina (mancano 7 punti in 5 giornate), il Milan inizia a programmare la prossima stagione partendo dalla sessione estiva di calciomercato. Come noto, la priorità assoluta del Diavolo riguarda l'attacco. In particolare, sono due i temi caldi in vista dell'estate: il futuro incerto di Christian Pulisic e Rafael Leao e poi la scelta del nuovo numero 9 rossonero. A proposito di questi due argomenti si è espresso l'ex attaccante rossonero Alessandro Matri ai microfoni di 'DAZN'.