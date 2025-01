Milan, tutto pronto per la prima di Conceicao: ritmo, testa e… cattiveria

Ovviamente, quello tecnico-tattico rimane un tema affascinante. Siamo tutti curiosi di scoprire quali sono le idee di Conceicao , come disporrà la sua primissima formazione. Non ci aspettiamo rivoluzioni, sia chiaro, ma dei cambiamenti sull'approccio difensivo e su quello spirito di sacrificio tanto criticato negli ultimi mesi. Il tecnico portoghese non sembra transigere da questo punto di vista: una volta persa palla devono tornare e difendere tutti, nessuno escluso.

Sono solo indicazioni estrapolate dai suoi primi allenamenti, per carità, ma l'approccio di Conceicao ha sorpreso davvero tutti. Lavoro, lavoro e ancora lavoro: questo deve diventare il principale mantra del gruppo rossonero. Poi, chiaramente, a disposizione dell'allenatore c'è anche la qualità dei singoli e sarà suo dovere amalgamarla al meglio per mettere tutti nelle condizioni migliori. Intanto, Conceicao dovrà fare a meno della stella di questa squadra, ovvero Rafael Leao , e preparare una sfida contro la mai banale Juventus di Thiago Motta .

Le due squadre si sono già incontrate in questa stagione ma ne è uscito fuori un match a dir poco noioso. Tanta paura di perdere e voglia di concludere nei 90 minuti con almeno un punto. Ecco, Conceicao ha subito sottolineato che, questa sera, non sarà così. Il Milan deve sempre puntare alla vittoria, ma non importa come. Archiviamo, dunque, il calcio dominante e diamo il benvenuto a una mentalità più cinica e diretta. Insomma, il nuovo tecnico ha tracciato la strada con tre parole: ritmo, testa e cattiveria.