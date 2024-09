Inter, il bilancio 2023/24: perdite dimezzate e ricavi in forte crescita

Attraverso una nota ufficiale, l'Inter annuncia che il bilancio 2023/24 è in forte crescita e il debito è praticamente dimezzato

(Fonte: Inter.it) L'Inter ha approvato il progetto di bilancio per l'anno fiscale 2023/24, segnando un'importante svolta dal punto di vista economico. Come si legge nella nota ufficiale, il Consiglio di Amministrazione ha evidenziato una riduzione significativa delle perdite. Passate da 85 a 36 milioni di euro rispetto all'anno precedente. Un risultato ottenuto grazie a un aumento dei ricavi di 48 milioni di euro. Hanno portato il totale a 473 milioni. Il merito va in gran parte ai successi sportivi, che hanno incrementato il fatturato commerciale.