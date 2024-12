Ex Milan, il 2024 di Castillejo: i suoi numeri al Sassuolo

Ma che fine ha fatto Samu Castillejo ? L'ex esterno del Milan ha vissuto un 2024 di alti e bassi. Dato l'addio ai rossoneri, dopo la vittoria del 19esimo scudetto, il classe '95 è tornato in Spagna , al Valencia , ma senza vivere dei momenti memorabili. Ecco, così, che arriva la chiamata dell'Italia e il Sassuolo lo accoglie a braccia aperte. Per capire, però, com'è andata l'annata di Castillejo basta ricordare la triste retrocessione del club neroverde.

I suoi numeri

Attualmente, Castillejo fa parte dei giocatori svincolati. Diventa dunque facile riassumere i numeri del suo 2024. Con il Sassuolo, infatti, l'esterno ha collezionato solo 19 presenze, tra campionato e Coppa Italia, ma senza mettere a segno alcun gol o assist. Insomma, non proprio la stagione dei sogni, ma le opportunità sono sempre dietro l'angolo e non è detto che non rivedremo Castillejo nuovamente in Serie A nel 2025.