Udinese-Milan, Pellegatti applaude Conceicao: e sul mancato cambio …

Carlo Pellegatti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', in compagnia di Luca Diddi, soffermandosi sull'analisi tattica di Udinese-Milan. Il tifoso rossonero ha fatto i complimenti a Sérgio Conceicao per il cambio di modulo e anche per non aver fatto cambi anticipati come avvenuto in passato. Ecco, dunque, le sue parole in merito.