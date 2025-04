Milan, Pellegatti: “Aumentano i rimpianti. Theo perfetto per…”

"Il Milan ha giocato bene. Una partita bella , formazione logica, bravo Conceicao a inventarsi la difesa a tre". Così Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha parlato di Udinese-Milan 0-4 . Il giornalista ha detto la sua sulla partita del Diavolo. Le sue parole sul canale 'YouTube': "Un Milan fluente, divertente. Quando il Milan gioca bene ha dei valori assoluti. Ma vendiamoli tutti. Signori vendiamo Leao, Theo, Maignan, vendiamoli tutti . Peccato che sono bravi e non ce ne sono così bravi in giro".

Milan, Pellegatti ironico: "Vendiamoli tutti, Leao, Theo, Maignan. I rimpianti..."

Pellegatti continua con la sua analisi della gara: "Theo e Jimenez perfetti per questo modulo a tre. Ironia per l'avversario? Il Milan ha perso contro la Dinamo Zagabria, non vorrei vederla. Aumentano i rimpianti, perché il Milan è una squadra forte. Questa dev'essere la base. Squadra compatta, Pavlovic strepitoso". Questo il pensiero del giornalista sulla partita ieri sera dei rossoneri.