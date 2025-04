Milan, senti Pellegatti: “Chi prenderei dall’Inter? Dico questo giocatore”

Durante il podcast Aria Fritta, Carlo Pellegatti ha parlato dell' Inter e rivelato il giocatore che prenderebbe dai nerazzurri per il Milan . Ma non solo, il giornalista ha anche analizzato la sfida fra l' Inter e il Bayern Monaco , l'andata dei quarti di finale di Champions League vinto dalla squadra di Simone Inzaghi per 2-1. Ecco, di seguito, le parole di Pellegatti .

La scelta di Pellegatti: "Quale giocatore prenderei dall'Inter? Dico lui"

"Nel primo tempo l'Inter è stata autorevole, ha saputo soffrire e ci sono stati attacchi potenziali. La stanchezza nella ripresa è figlia del fatto che i nerazzurri siano alla 44esima partita della stagione ed è legittimamente stanca. Poi il Bayern l'ha messa lì e non è questione di dire «abbiamo voluto stare lì», ma ci sono gli altri che ti mettono lì: col City quest'anno l'Inter non è uscita dall'area nel finale. Ci sono anche gli avversari. Chi prenderei dei nerazzurri? Lo dico subito. L'ho visto subito nel derby, ha preso 5, sbagliato per me: è Barella". LEGGI ANCHE: Milan, corsa all’Europa e cambiamenti in vista: dalla panchina al mercato, le ultime