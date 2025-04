Milan Futuro-Ternana, Liverani: “Andiamo là per vincere. Con Oddo …”

Sul sistema di gioco che vedremo contro il Milan Futuro e sul valore dell'avversario: "Non mi piace dare vantaggi agli avversari. Stiamo iniziando ad inserire qualcosa, ma come ho già detto non si può semplicemente copiare quello che si vedeva otto anni fa. Non ci sono gli stessi giocatori, le caratteristiche sono diverse. Dobbiamo essere bravi a mettere i calciatori nelle condizioni migliori per esprimersi: questa è la cosa più importante. Il mio obiettivo è conoscerli a fondo proprio per fare questo. È una squadra in salute. Con il cambio di allenatore hanno ritrovato gioco e risultati. Hanno giocatori giovani e di grande qualità, ma anche elementi di esperienza come Branca, Camporese e Magrassi, che danno solidità. È una partita difficile, perché c’è qualità e organizzazione. Noi dovremo affrontarla con grande determinazione. Credo che i miei ragazzi faranno la partita che devono fare". LEGGI ANCHE: Un Milan che finalmente convince: il 3-4-3 di Conceicao come nuova speranza >>>