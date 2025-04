Milan, Camarda: 'Vivo per il gol. Milan Futuro? Problemi caratteriali, ora...'

"In tutta la stagione non era mai successo di vincere due partite di fila". Così Francesco Camarda, talento rossonero, ha parlato del Milan Futuro nella sua intervista a 'Milan TV'. Ecco le sue parole: "Ci sono stati problemi più caratteriali che tecnici in campo. Adesso siamo più gruppo, più squadra, abbiamo concetti importanti. C'è un bell'ambiente, il gruppo è molto unito. E' tutto più facile".