Probabili formazioni, Udinese-Milan: jolly Jovic? E in difesa…

Udinese-Milan, 32^ giornata del campionato di Serie A 2024-25. I rossoneri si giocano le ultime speranze per cercare un posto in Europa per la prossima stagione. Non solo tramite il campionato: vincendo la Coppa Italia, il Milan si garantirebbe un posto nella prossima Europa League. Servirebbe un'impresa ai limiti del possibile per rimontare in zona Champions League. Sarà importante chiudere al massimo in visto del ritorno delle semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Ecco le probabili formazioni di Udinese-Milan da 'La Gazzetta dello Sport'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA>>>