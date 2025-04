Maiga-Hamadoun Cissé, calciatore del Milan Under 18, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua esperienza in rossonero e sul futuro

Maiga-Hamadoun Cissé , calciatore del Milan Under 18 , ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'AfricaFoot', soffermandosi in modo particolare sulla sua esperienza in rossonero e sul futuro. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, il giovane Cissé rivela tutto: obiettivi, arrivo in rossonero e ...

"Ho giocato per diversi anni nel settore giovanile del Cergy-Pontoise, prima che gli osservatori del Milan mi scoprissero. Si sono rivolti ai miei rappresentanti e hanno avviato delle discussioni con loro. Hanno proposto il loro progetto (Milano Futuro, ndr). Un progetto che abbiamo trovato interessante perché funge da porta di accesso e integrazione per il mondo professionale. Dopo aver raggiunto un accordo con loro e naturalmente con il contributo e la benedizione dei genitori, mi hanno offerto un contratto da professionista di tre anni, che ho firmato prima di unirmi al club nell'agosto 2024. Il Milan è un club grande, storico e leggendario. Per me è un grande orgoglio essere un giocatore di questo club. Da quando sono arrivato in Italia sto prosperando, finora le cose stanno andando davvero bene e continuo a lavorare sodo. Ho avuto modo di giocare con le giovanili… Il mio obiettivo è quello di poter giocare con la prima squadra del Milan".