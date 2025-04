Il Milan, per il futuro, ha gli occhi su Marco Carnesecchi. Il club rossonero, infatti, è tutt'altro che sicuro di tenere Mike Maignan. L'estremo difensore transalpino, infatti, ha trovato un accordo di massima per il rinnovo del contratto, anche se a dire il vero la firma non è ancora arrivata. Questo perché le parti si sarebbero prese ancora un po' di tempo per valutare meglio il da farsi.