CALCIOMERCATO MILAN

Mike Maignan, portiere del Milan, potrebbe salutare la compagnia nelle prossime sessioni di calciomercato e in tal caso i rossoneri non vorrebbero farsi trovare impreparato, individuando per tempo un sostituto. Negli ultimi mesi, infatti, il Diavolo avrebbe tentato di trovare un accordo con il portiere francese e il suo entourage. Un'intesa che ancora non si sarebbe raggiunta e le distanze non sarebbero nemmeno così vicine da far pensare ad una chiusura vicina. Il rischio che 'Magic Mike' possa lasciare è da considerare e a quel punto per la dirigenza ci sarebbe da trovare un estremo difensore di peso.