"Per anni non mi sono considerato una figura interessante. Più come un ragazzino normale che sapeva tirare calci alla palla piuttosto bene, finché non ho dovuto smettere a causa di una caviglia malandata. In realtà pensavo che tutta questa attenzione attirata da tutto questo fosse solo un peso. Giornalisti, tifosi, riflettori, messi su un piedistallo. Ho pensato che fosse una cosa esagerata. Fastidioso, a dire il vero. Mi ha distolto dal mio obiettivo: essere il migliore. E intendo proprio il meglio".