Milan-Feyenoord, van Basten: “Theo Hernández, biscottaio di prima classe”

Quindi, dopo l'espulsione al 51' di Theo Hernández per doppia ammonizione (la seconda per una simulazione in area di rigore), il pareggio degli olandesi con Julián Carranza e la conseguente eliminazione del Diavolo dalla competizione europea. Al termine del match, alla tv olandese 'Ziggo Sport', ha parlato Marco van Basten, ex attaccante rossonero.