Ieri sera, a 'San Siro' contro il Feyenoord, la follia di Theo Hernández (espulsione per doppia ammonizione, la seconda per simulazione) con il Milan in vantaggio è costata al Diavolo di Sérgio Conceição, successivamente raggiunto sul pareggio, l'eliminazione ai playoff della Champions League 2024-2025. Un episodio, punito secondo il club in maniera severa dall'arbitro polacco Szymon Marciniak, che probabilmente ha scritto la parola fine alla lunga storia d'amore di Theo con i rossoneri.