Udinese-Milan, Diddi rivela: “Ecco perché Conceicao ha cambiato solo ora”

Luca Diddi , ex tattico dell' Hellas Verona , ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato da Carlo Pellegatti sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi in modo particolare sul cambio tattico in Udinese - Milan . Ecco, dunque, le sue parole.

Udinese-Milan, Diddi: "Conceicao ha azzeccato tutto. Rossoneri evoluti. La chiave ..."

"Il Milan ha giocato a tre perché era obbligato? Non è così, perché poteva giocare anche a quattro se voleva, mettendo Jimenez terzino destro e Theo Hernandez terzino sinistro. È stata una scelta ed ha dato una cosa che al Milan è mancata finora, ovvero equilibrio. Conceicao ha cambiato perché in questo modo qua il Milan ha un equilibrio diverso. Non lo ha fatto prima perché magari voleva conservare la sua identità nel 4-3-3. Quando succedono queste cose con il cambio del modulo è una scelta che viene condivisa anche con i giocatori. Il Milan si è evoluto in questa fase e Conceicao ha capito che Reijnders con il 4-2 non può giocare lì. Fofana cambia perché giocare a 2 o a 3 dietro fa cambiare gli incarichi dei centrocampisti".