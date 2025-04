Mike Maignan , portiere del Milan , è tornato a farsi sentire dopo il colpo alla testa subito nella sfida contro l' Udinese . Come noto, infatti, al 54' della sfida tra rossoneri e friulani alla 'Bluenergy Arena' di Udine, l'estremo difensore transalpino è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo lo scontro fortuito con il compagno di squadra Alex Jimenez. Al suo posto è entrato Marco Sportiello , ma senza dubbio si sono vissuti attimi di paura allo stadio in seguito a quanto accaduto.

Per fortuna immediatamente sono arrivate rassicurazioni in merito alle sue condizioni e al fatto che fosse cosciente. In seguito Mike Maignan è stato trasportato in ospedale, dove ha fatto ulteriori accertamenti. Questa mattina è giunta la dimissione anche se il francese potrebbe aver bisogno di qualche giorno per riprendersi del tutto. Nel frattempo lui stesso ha pubblicato un post sul proprio profilo 'Instagram', ironizzando su quanto gli è accaduto nella serata di venerdì 11 aprile.