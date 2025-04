Milan, ricordi Ameth Lo? Dalle giovanili rossonere ad agente di mercato

Potresti raccontarci la tua esperienza come agente? "Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ho deciso di restare nel mondo del calcio diventando un agente. Ho iniziato questa professione molto giovane, spinto dalla passione e dal desiderio di aiutare i giocatori a fare le scelte giuste per la loro carriera. Da quando ho iniziato, ho acquisito una solida esperienza, sia nella negoziazione contrattuale che nella gestione della carriera. È un lavoro impegnativo, ma profondamente gratificante. Lottiamo ogni giorno per esistere, per ritagliarci uno spazio, per difendere i nostri talenti".

Quale trasferimento ti ha colpito in modo particolare? "Ce ne sono diversi, ma alcuni hanno avuto un impatto più forte di altri. Il trasferimento di Florian Thauvin all'Udinese è stato un evento memorabile e ha fatto molto parlare di sé in Italia. C'è anche quella di Omar Colley della Sampdoria, un giocatore che tifiamo da tanto tempo e che ora è capitano della nazionale del Gambia. Ho contribuito anche al trasferimento di Adrien Tameze al Verona, un giocatore solido e dal grande potenziale.

Un aneddoto memorabile da condividere? "Sì, naturalmente. Quando decisi di concludere la mia carriera, il direttore sportivo del Milan mi offrì l'opportunità di formarmi per diventare allenatore. Ma non era quello che mi interessava. Avevo già un'altra idea in mente. Fu allora che decisi di iniziare a lavorare come agente. Qualche anno dopo sono diventato ambasciatore del team di reclutamento in Africa, una missione che mi sta particolarmente a cuore".

Quali difficoltà incontri con i giocatori africani? "Non abbiamo particolari difficoltà. Noi di Star-Assist abbiamo implementato un metodo chiaro e rigoroso per supportare i giovani talenti africani, siano essi nati nel continente o in Europa. Lavoriamo molto a monte, a livello umano e professionale. Ciò ci consente di limitare gli ostacoli e di massimizzare la loro integrazione nei campionati più importanti".

Quali trasferimenti hai influenzato direttamente? "Oltre a quelli che ho già menzionato, sono orgoglioso di aver contribuito a diversi trasferimenti importanti, come quelli di Omar Colley, Adrien Tameze e Florian Thauvin. Ce ne sono altri, ovviamente, perché in Star-Assist lavoriamo in team, ma questi movimenti restano per noi dei punti di riferimento".