DS Milan, ecco quando avverrà la scelta: e sul borsino dei favoriti ...

Il Milan, nel corso delle prossime settimane, è chiamato a prendere una scelta definitiva in merito al nuovo DS. I rossoneri, infatti, da diverso tempo a questa parte sono a caccia del profilo giusto per svolgere un incarico di fatto vacante dai tempi di Paolo Maldini e Frederic Massara. All'inizio sembrava essere molto vicino Fabio Paratici, di cui però non si parla da qualche giorno. Tony D'Amico e Giovanni Sartori, così come Giovanni Manna, sono tre nomi graditi, sebbene tutti siano sotto contratto con diverse squadre. Il che rende ancora più difficile la trattativa, rispetto ad uno come Igli Tare, al momento libero.