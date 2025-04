Non è mai emerso il suo nome nelle ultime settimane, ma in vista della prossima sessione di calciomercato estiva il Milan potrebbe puntare fortemente su Christos Tzolis . I rossoneri, infatti, molto probabilmente saluteranno due attaccanti al termine della stagione. Da una parte Tammy Abraham dovrebbe tornare alla Roma dal prestito, mentre dall'altra Luka Jovic è in scadenza di contratto. E, al di là delle recenti buone prestazioni, non sembra essere nelle condizioni di poter rimanere. Anche perché tutto è apparecchiato da diversi mesi a questa parte per un addio.

Calciomercato Milan, Tzolis in estate? Offerta già recapitata: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riferito da 'Sport24', portale greco, a questo proposito, il Milan avrebbe presentato un'offerta per l'attaccante greco al Club Brugge. Questa sarebbe arrivata nel corso dell'ultima sessione invernale di calciomercato, per cui non è detto che un tentativo in futuro non possa arrivare. Il club belga, che si è visto mettere sul tavolo una proposta di circa 15 milioni di euro, ha rifiutato categoricamente, chiedendo sostanzialmente una cifra maggiore per il classe 2002. Come detto è da capire se i rossoneri faranno ulteriori mosse in futuro, ma nell'attesa è bene tenere d'occhio questa pista.