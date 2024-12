Prima pagina Tuttosport: “Juve-City, Thiago e Pep in fuga dai guai”

In alto, sotto la testata, si parla del ribaltone in vetta alla classifica della Serie A 2024-2025 . Comanda l' Atalanta , a quota 34 punti , grazie al successo interno ( 2-1 ) sul Milan di venerdì sera. Il Napoli di Antonio Conte , infatti, perde 0-1 al 'Maradona' contro la Lazio (gol di Gustav Isaksen ) e resta a quota 32 . Si avvicinano ai partenopei la stessa Lazio , Inter , Fiorentina (che batte 1-0 il Cagliari , rete di Danilo Cataldi dedicata ad Edoardo Bove ).

I tifosi della Juventus sfottono Urbano Cairo, Presidente del Torino, invitandolo a rimanere. Evidentemente sono contenti della sua gestione, al contrario dei sostenitori granata, in guerra aperta con lui ormai da tempo. Ad un passo dall'esonero Paolo Zanetti dalla panchina dell'Hellas Verona: decisivo l'1-4 subito in casa dall'Empoli, con una doppietta di Sebastiano Esposito. La curiosità? In Serie B, in Spezia-Cittadella 5-0, sono andati in gol anche i suoi fratelli Salvatore (doppietta) e Francesco Pio.