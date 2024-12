Quotidiani sportivi, le prime pagine: Napoli cade, Atalanta prima

1 di 3

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 9 dicembre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del ribaltone in vetta alla classifica della Serie A 2024-2025 al termine della 15^ giornata. Napoli-Lazio al 'Maradona', infatti, termina 0-1 (prodezza di Gustav Isaksen nella ripresa) e gli azzurri di Antonio Conte perdono il primato.

I partenopei restano a quota 32 punti, vedono avvicinarsi Fiorentina (1-0 al Cagliari, gol di Danilo Cataldi) e la stessa Lazio, ora a 31 con l'Inter. Tutti, però, guardano dal basso verso l'alto l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, issatasi al comando della graduatoria con 34 punti. E ora a Bergamo sale la febbre per la sfida di Champions League contro il Real Madrid.

L'Inter, intanto, vede la vetta (deve pur sempre recuperare la gara di Firenze in campionato) e aspira a centrare subito la qualificazione agli ottavi di Champions. Il tutto mentre dei ragazzi cresciuti nel suo vivaio vivono una domenica da sogno. Tutti a segno, infatti, in meno di un'ora, con 5 gol in 3, i fratelli Esposito.

Salvatore (2 gol) e Francesco Pio in rete in Spezia-Cittadella 5-0 in Serie B, mentre Sebastiano (2 gol) è decisivo nella massima serie in Verona-Empoli 1-4: che storia!