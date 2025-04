Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La svolta di RedBird: Milan d’Italia”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 4 aprile 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della svolta di RedBird per il Milan in vista del prossimo calciomercato estivo. I rossoneri andranno su allenatore e giocatori che già conoscono la Serie A. In lista, dunque, Lorenzo Lucca (Udinese), Lorenzo Pellegrini (Roma), ma anche Federico Chiesa (Liverpool) e Destiny Udogie (Tottenham).