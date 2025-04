Calciomercato Milan, virata sul blocco azzurro: gli obiettivi del club

Calciomercato Milan: obiettivi Chiesa, Orsolini e Lucca! — Chiesa, ai margini del progetto tecnico dei 'Reds', la prossima stagione vuole tornare protagonista per andare ai Mondiali e può rappresentare un'idea. L'innesto di Orsolini (il cui prezzo potrebbe essere 'mitigato' dall'inserimento del cartellino di Tommaso Pobega nella trattativa con il Bologna) consentirebbe a Christian Pulisic di giocare più spesso da trequartista.

Lucca costa tanto, almeno 35 milioni di euro: potrebbe diventare il vice di Santiago Giménez qualora non fosse confermato Tammy Abraham dopo questa stagione in prestito dalla Roma. L'inglese, infatti, ha uno stipendio alto e, sebbene nelle ultime settimane stia rendendo con continuità, in termini di prestazioni, di gol e di assist, durante tutta la stagione non ha convinto in pieno.

Uno tra Cristante e Pellegrini, occhio anche a Comuzzo e Udogie — I giallorossi, che nello scambio della scorsa estate con il Milan avevano ottenuto in prestito Alexis Saelemaekers, vorrebbero però trattenere comunque il belga. Il Milan, quindi, per il quotidiano sportivo nazionale, per l'ex Anderlecht potrebbero chiedere in cambio il cartellino di Bryan Cristante (cresciuto nel settore giovanile rossonero) o addirittura di Lorenzo Pellegrini. Che non vuole rinnovare il contratto con la Roma, in scadenza il 30 giugno 2026.

A centrocampo, però, il Milan monitorerebbe anche la situazione di Davide Frattesi. Se deciderà di lasciare l'Inter per giocare di più, il Diavolo si farebbe trovare pronto. In difesa, invece, fari puntati su Destiny Udogie del Tottenham in caso di addio a Theo Hernández e su Pietro Comuzzo della Fiorentina, valutato 40 milioni di euro. Per il centro della retroguardia, occhio a Diego Coppola dell'Hellas Verona: un prospetto interessante. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Moncada punta forte sul bomber del futuro >>>