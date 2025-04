"Clamoroso dietrofront al Milan su Paratici come nuovo DS. C’era l’intesa economica, ma ha pesato il nodo della squalifica sino al 20 luglio . Ora salgono le quotazioni di Igli Tare ".

Potrebbe, dunque, essere l'ex Lazio il nuovo dirigente da inserire nell'organigramma societario in Via Aldo Rossi. Staremo a vedere cosa succederà. LEGGI ANCHE: Incredibile Milan, salta Paratici: non sarà il direttore sportivo. I motivi >>>