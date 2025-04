Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 4 aprile 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Roma-Juventus, partita della 31^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma domenica 6 aprile, alle ore 20:45, allo stadio 'Olimpico'. In caso di vittoria, infatti, i giallorossi di Claudio Ranieri aggancerebbero i bianconeri di Igor Tudor al quinto posto in classifica.