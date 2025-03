Ordine: “Altra frattura interna al Milan. La narrativa pro Conceicao…”

"Mancava solo il portavoce infedele, smentito da Sergio Conceicao e lesto nel dimettersi, per completare il panorama del Milan". Così Franco Ordine, giornalista che spesso parla dei rossoneri, ha detto la sua sul momento del Milan e di Sergio Conceicao. Ecco la sua analisi a 'Il Corriere dello Sport': "Continua a fare notizia solo per le sconfitte collezionate, la classifica deprimente (9° posto) e i ritardi nelle scelte che servono a preparare il futuro". Ordine analizza qualche punto della famosa lista fatta uscire dal portavoce: "Se Joao Felix, per citare quello espressamente indicato dal tecnico, fosse arrivato a metà gennaio avrebbe forse avuto un rendimento clamorosamente diverso da quello attuale? La risposta è sicuramente no. Altro appunto: «Sergio non ha mai conosciuto Cardinale». Il quesito è inevitabile: un eventuale rapporto stretto con il proprietario in che modo avrebbe potuto cambiare il cammino del Milan? È solo una scusa, via".